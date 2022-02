GF Vip, Katia Ricciarelli ancora contro Lulù: “Pidocchiosa” (Di martedì 8 febbraio 2022) Katia Ricciarelli è ancora una volta nella bufera e ancora per lo stesso motivo: un insulto gratuito a Lulù Selassié, che in puntata aveva dichiarato di voler vincere il Grande Fratello Vip 6 perché il montepremi le serviva per aiutare la sua famiglia (che pare sia sul lastrico). “Hai sentito Lulù quando ha detto che vuol guadagnare i soldi per la famiglia?” ha detto la soprano a Soleil Sorge, “io non sapevo neanche di quanti soldi ci fossero e poi, comunque, non si fa così. Pidocchiosa proprio, no?”. Soleil non ha risposto direttamente, ma ha fatto notare che più o meno tutti mirano ai soldi della vittoria. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Lorenzo Amoruso lascia Manila Nazzaro? “Mi prendo tempo per pensare” L’ex calciatore non ha gradito il ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 8 febbraio 2022)una volta nella bufera eper lo stesso motivo: un insulto gratuito aSelassié, che in puntata aveva dichiarato di voler vincere il Grande Fratello Vip 6 perché il montepremi le serviva per aiutare la sua famiglia (che pare sia sul lastrico). “Hai sentitoquando ha detto che vuol guadagnare i soldi per la famiglia?” ha detto la soprano a Soleil Sorge, “io non sapevo neanche di quanti soldi ci fossero e poi, comunque, non si fa così.proprio, no?”. Soleil non ha risposto direttamente, ma ha fatto notare che più o meno tutti mirano ai soldi della vittoria. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Lorenzo Amoruso lascia Manila Nazzaro? “Mi prendo tempo per pensare” L’ex calciatore non ha gradito il ...

