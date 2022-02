GF Vip 6: Alex Belli torna nella Casa più spiata d’Italia (Di martedì 8 febbraio 2022) L’ex attore di Centovetrine sarà ancora una volta protagonista del reality, non come concorrente, ma come una sorta di ospite, per due settimane,. Avrà modo così di ritrovare sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge e provare a risolvere i problemi con entrambe. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 8 febbraio 2022) L’ex attore di Centovetrine sarà ancora una volta protagonista del reality, non come concorrente, ma come una sorta di ospite, per due settimane,. Avrà modo così di ritrovare sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge e provare a risolvere i problemi con entrambe. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoitcultura : 'Accetto, Alfonso'. Alex Belli, in diretta la 'proposta indecente' del GF Vip. E Aldo Montano sbotta - infoitcultura : Gf Vip, Alex ha deciso: chissà come la prenderanno Delia e Soleil - infoitcultura : Alex Belli torna al GF Vip, la reazione impetuosa di Aldo Montano - DoloresFanti : RT @cetty_massaro: #GrandeFratelloVip Gf vip ora hai esagerato. Prima squalifichi Alex, poi fai entrare la moglie, poi da 5 mesi che ci fr… - MariagraziaBaz1 : @GrandeFratello @AXBproduction Quando si viene squalificati,non si può più partecipare!Ma per Alex Belli si fanno e… -