Firenze, fanno il video al sedere di una minorenne e lo condividono online: denunciati (Di martedì 8 febbraio 2022) Non ha ancora compiuto 18 anni Laura (il nome è di fantasia), frequenta l’Istituto Alberghiero Saffi di Firenze e ha tanti amici. Una ragazza come tante con la spensieratezza tipica della sua età e gli occhioni traboccanti di curiosità e vitalità. Fino alla scorsa settimana. “Da martedì è tutto cambiato”, racconta il padre che proprio non riesce a farsene una ragione. Lui, insieme alla figlia, ieri proprio in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, ha trovato la forza di denunciare quanto accaduto. Un compagno di classe non solo ha filmato il fondoschiena della minorenne ma lo ha addirittura condiviso online. “Chi la riconosce?“. Con questo interrogativo il video di cinque secondi è rimbalzato da una chat all’altra di WhatsApp. È stato proprio un amico di un altro istituto superiore a ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 8 febbraio 2022) Non ha ancora compiuto 18 anni Laura (il nome è di fantasia), frequenta l’Istituto Alberghiero Saffi die ha tanti amici. Una ragazza come tante con la spensieratezza tipica della sua età e gli occhioni traboccanti di curiosità e vitalità. Fino alla scorsa settimana. “Da martedì è tutto cambiato”, racconta il padre che proprio non riesce a farsene una ragione. Lui, insieme alla figlia, ieri proprio in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, ha trovato la forza di denunciare quanto accaduto. Un compagno di classe non solo ha filmato il fondoschiena dellama lo ha addirittura condiviso. “Chi la riconosce?“. Con questo interrogativo ildi cinque secondi è rimbalzato da una chat all’altra di WhatsApp. È stato proprio un amico di un altro istituto superiore a ...

zazoomblog : Firenze fanno la foto al sedere di una minorenne e la condividono online: denunciati - #Firenze #fanno #sedere… - Luce_news : Firenze, fanno la foto al sedere di una minorenne e la condividono online: denunciati - giacomo39730242 : @Massimo65755300 - MatteoBerti01 : RT @OgnissFla: Mi fanno tenerezza quelli che prendono l'Atalanta come modello per la Fiorentina. Gente che non conosce la storia viola e de… - mbx1900 : @St4tlerWaldorf @Agnese73186871 @psikonerd @ylefsch Napoli Roma Firenze etc tutte vicoli e vicoletti fanno da cassa dì risonanza ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze fanno LIVE - Estrazione Lotto e Superenalotto oggi, martedì 8 febbraio 2022: numeri e combinazioni (DIRETTA) Ecco dunque che martedì 8 febbraio i due concorsi a premi fanno sognare nuovamente i tanti ... IL SITO UFFICIALE DEI MONOPOLI AGGIORNA LA DIRETTA ESTRAZIONE LOTTO BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO ...

Villa Medici: dal 3 marzo la mostra Gribouillage/Scarabocchio. Da Leonardo da Vinci a Cy Twombly ... Porto; Bibliothèque Sainte - Geneviève, Parigi; Casa Buonarroti, Firenze; Archivio Nazionale di ... e fanno propria la forza del gesto di iscrizione. La mostra a Roma presenta in esclusiva alcuni ...

Firenze, fanno il video al sedere di una minorenne e la condividono online: denunciati Luce Ecco dunque che martedì 8 febbraio i due concorsi a premisognare nuovamente i tanti ... IL SITO UFFICIALE DEI MONOPOLI AGGIORNA LA DIRETTA ESTRAZIONE LOTTO BARI CAGLIARIGENOVA MILANO ...... Porto; Bibliothèque Sainte - Geneviève, Parigi; Casa Buonarroti,; Archivio Nazionale di ... epropria la forza del gesto di iscrizione. La mostra a Roma presenta in esclusiva alcuni ...