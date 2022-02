Elisabetta Gregoraci, qualcuno ha comprato una pagina di giornale per farle gli auguri. Chi sarà l’autore del gesto? (Di martedì 8 febbraio 2022) “Noi abbiamo deciso che Nathan è la nostra priorità e trascorriamo del tempo insieme, perché penso sia giusto così. Bisogna trovare un equilibrio e non è sempre facile. Abbiamo lavorato molto per arrivarci. È stato difficile, ma ce l’abbiamo fatta e ne sono contenta”. Così Elisabetta Gregoraci a Verissimo ha di fatto smentito chi la voleva di nuovo insieme a Flavio Briatore. La showgirl ha parlato dell’amore per il figlio Nathan ma niente rivelazioni sulla sua vita sentimentale: quello con l’imprenditore non è un ritorno di fiamma ma una ricerca di armonia per il bene del figlio. Oggi Elisabetta compie 42 anni e qualcuno ha pensato di comprare una bella paginata del Corriere della Sera per farle gli auguri. Chi? In tanti pensano proprio a Briatore ma il messaggio non è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) “Noi abbiamo deciso che Nathan è la nostra priorità e trascorriamo del tempo insieme, perché penso sia giusto così. Bisogna trovare un equilibrio e non è sempre facile. Abbiamo lavorato molto per arrivarci. È stato difficile, ma ce l’abbiamo fatta e ne sono contenta”. Cosìa Verissimo ha di fatto smentito chi la voleva di nuovo insieme a Flavio Briatore. La showgirl ha parlato dell’amore per il figlio Nathan ma niente rivelazioni sulla sua vita sentimentale: quello con l’imprenditore non è un ritorno di fiamma ma una ricerca di armonia per il bene del figlio. Oggicompie 42 anni eha pensato di comprare una bellata del Corriere della Sera pergli. Chi? In tanti pensano proprio a Briatore ma il messaggio non è ...

Advertising

FulvioPaglia : Se non sapevate che è il compleanno di Elisabetta Gregoraci, oggi c’è un “avviso a pagamento” sul Corriere. - Simy63957584 : RT @FulvioPaglia: Se non sapevate che è il compleanno di Elisabetta Gregoraci, oggi c’è un “avviso a pagamento” sul Corriere. - FQMagazineit : Elisabetta Gregoraci, qualcuno ha comprato una pagina di giornale per farle gli auguri. Chi sarà l’autore del gesto? - Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1980 nasceva la conduttrice televisiva Elisabetta Gregoraci #accaddeoggi - VelvetMagIta : Buon compleanno Elisabetta Gregoraci, una vita tra tv e amori da copertina #VelvetMag #Velvet -