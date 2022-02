Due nerazzurri squalificati: salteranno il Napoli! (Di martedì 8 febbraio 2022) Arrivano brutte notizie per l’Inter in vista della gara contro il Napoli. Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, ci saranno ben due squalifiche per i nerazzurri. FOTO: Imago – Inzaghi Inter squalifica In particolare, in seguito a veementi proteste al termine del derby contro il Milan, il difensore Alessandro Bastoni sarà costretto a saltare le prossime due giornate di campionato. Solo una giornata di squalifica per il tecnico Simone Inzaghi (con una multa di € 15.000,00), che non sarà in panchina al Maradona per il big match contro gli azzurri il prossimo sabato. Lautaro Martinez, invece, sarà sanzionato soltanto con un’ammenda di € 10.000,00. Anche lui ha manifestato in maniera molto evidente il proprio nervosismo a fine gara ed era stato anche colpevolizzato di un presunto sputo nei confronti di Theo Hernandez. Leggi su spazionapoli (Di martedì 8 febbraio 2022) Arrivano brutte notizie per l’Inter in vista della gara contro il Napoli. Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, ci saranno ben due squalifiche per i. FOTO: Imago – Inzaghi Inter squalifica In particolare, in seguito a veementi proteste al termine del derby contro il Milan, il difensore Alessandro Bastoni sarà costretto a saltare le prossime due giornate di campionato. Solo una giornata di squalifica per il tecnico Simone Inzaghi (con una multa di € 15.000,00), che non sarà in panchina al Maradona per il big match contro gli azzurri il prossimo sabato. Lautaro Martinez, invece, sarà sanzionato soltanto con un’ammenda di € 10.000,00. Anche lui ha manifestato in maniera molto evidente il proprio nervosismo a fine gara ed era stato anche colpevolizzato di un presunto sputo nei confronti di Theo Hernandez.

Advertising

capuanogio : Le curve degli stadi continuano a essere territorio di nessuno, dove vale la legge degli #ultras. Ci sono le immag… - AAlciato : Questa è pura delinquenza. Le cosiddette regole ultrà sono un’inaccettabile autogiustificazione per gente ai margin… - 0scemochilegge0 : RT @AAlciato: Questa è pura delinquenza. Le cosiddette regole ultrà sono un’inaccettabile autogiustificazione per gente ai margini della so… - Paolo78475202 : RT @90ordnasselA: “Il gruppo ultrà si accanisce contro un tifoso nerazzurro. Calci, pugni, un pestaggio che non gli lascia scampo. Si sento… - InterClubIndia : RT @90ordnasselA: “Il gruppo ultrà si accanisce contro un tifoso nerazzurro. Calci, pugni, un pestaggio che non gli lascia scampo. Si sento… -

Ultime Notizie dalla rete : Due nerazzurri Paolillo a CM: 'Mourinho, che coraggio con la Roma. Vi dico perché Lautaro stenta, la Juve non è fuori dai giochi' Tornando all'Inter, immagino che malgrado l'emozione di ritrovare Mourinho, i nerazzurri siano ... Chiudiamo con due giocatori che lei ha avuto all'Inter: il primo è Thiago Motta, allenatore dello ...

Il " verdetto " di Cassano sul derby: "Potevano vincere 7 - 0 ..." Ha preso due gol in 5 minuti, un black - out in cui hanno preso due gol causali, il primo dopo una ... a suo dire, dall'inizio alla fine da parte dei nerazzurri con un blackout di tre minuti costato ...

Il "verdetto" di Cassano sul derby: "Potevano vincere 7-0..." Ha preso due gol in 5 minuti, un black-out in cui hanno preso due ... dall'inizio alla fine da parte dei nerazzurri con un blackout di tre minuti costato caro. "Anche nel secondo tempo, i nerazzurri ...

Da de Vrij a Skriniar, quanti dubbi in difesa per l'Inter: solo due certezze (Calcio mercato web) L'olandese sta vivendo la sua peggior stagione in nerazzurro. Alessio Murgida. Più di una volta in questa stagione, Stefan de Vrij è stato protagonista di episodi negativi. Le ...

Tornando all'Inter, immagino che malgrado l'emozione di ritrovare Mourinho, isiano ... Chiudiamo congiocatori che lei ha avuto all'Inter: il primo è Thiago Motta, allenatore dello ...Ha presogol in 5 minuti, un black - out in cui hanno presogol causali, il primo dopo una ... a suo dire, dall'inizio alla fine da parte deicon un blackout di tre minuti costato ...Ha preso due gol in 5 minuti, un black-out in cui hanno preso due ... dall'inizio alla fine da parte dei nerazzurri con un blackout di tre minuti costato caro. "Anche nel secondo tempo, i nerazzurri ...(Calcio mercato web) L'olandese sta vivendo la sua peggior stagione in nerazzurro. Alessio Murgida. Più di una volta in questa stagione, Stefan de Vrij è stato protagonista di episodi negativi. Le ...