Centrodestra, Giorgia Meloni torna sulla reti Mediaset: "Mi è arrivato un invito. Con Berlusconi nulla da chiarire, solo gossip"

Una settimana. Tanto è durata la fatwa contro gli esponenti di Fratelli d'Italia nei programmi Mediaset voluta dai vertici del partito azzurro dopo che la leader di Fdi Giorgia Meloni aveva avuto parole poco grate nei confronti di Silvio Berlusconi durante un'intervista rilasciata a Nicola Porro proprio sulle reti del Biscione. A seguito delle dichiarazioni dell'ex ministra erano state cancellate tre ospitate di parlamentare ed esponenti del partito di destra dalle trasmissioni di Cologno Monzese. Fonti interne all'azienda del Cavaliere avevano confermato al fattoquotidiano.it che l'ordine era arrivato direttamente da Arcore. Oggi, però, è stata la stessa Giorgia Meloni a dire che la situazione è stata appianata. Ospite di "30 minuti al Massimo" sul ...

