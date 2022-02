Calcio: Fifa, pubblicato rapporto sul mercato, in aumento del 40% (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb.(Adnkronos) - La Fifa ha pubblicato l'International Transfer Snapshot, il rapporto sui trasferimenti di Calcio maschile e femminile che hanno registrato il massimo storico, con un aumento del 40% rispetto ai livelli di gennaio 2020, prima della pandemia. In particolare il rapporto indica che, durante il mercato di gennaio, sono stati registrati un totale di 3.791 trasferimenti internazionali a conferma che il Calcio si sta riprendendo dalle ripercussioni della pandemia. Inoltre il numero di trasferimenti nel Calcio maschile è aumentato del 28,0% rispetto allo scorso anno con il costo totale dei trasferimenti che sale al 74,7%. I club inglesi guidano la sezione spese con un esborso di 349,5 milioni di dollari, seguiti dagli ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb.(Adnkronos) - Lahal'International Transfer Snapshot, ilsui trasferimenti dimaschile e femminile che hanno registrato il massimo storico, con undel 40% rispetto ai livelli di gennaio 2020, prima della pandemia. In particolare ilindica che, durante ildi gennaio, sono stati registrati un totale di 3.791 trasferimenti internazionali a conferma che ilsi sta riprendendo dalle ripercussioni della pandemia. Inoltre il numero di trasferimenti nelmaschile è aumentato del 28,0% rispetto allo scorso anno con il costo totale dei trasferimenti che sale al 74,7%. I club inglesi guidano la sezione spese con un esborso di 349,5 milioni di dollari, seguiti dagli ...

