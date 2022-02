Calano i contagi ma restano pieni i reparti covid negli ospedali salernitani

(Di martedì 8 febbraio 2022) Ilo è calato progressivamente nelle ultime tre settimane ma non la necessità purtroppo di cureere che in questi giorni devono rispondere ai picchi registrati a gennaio. Tuttidell’aziendaera San?Giovanni di?Dio e Ruggi D’Aragona a Salerno. A fare il punto è la Responsabile terapie subintensivedell’Hospital di Agropoli Rosa Sammartino, tutti occupati i 78 postidisponibili, 34 al Ruggi e 44 al Giovanni Da Procida e ci sono purtroppo pazienti in attesa al pronto soccorso. Occupati i sei posti nei moduli. La situazione più delicata in assoluto è comunque ad Agropoli, qui ci sono più ricoverati che posti disponibili, su 13 posti in terapia intensiva sono 15 i pazienti… “Secondo la mia opinione è ...

nzingaretti : Grazie ai vaccini i contagi calano. L'#11febbraio via le mascherine all'aperto. Stiamo vincendo anche questa!

La regione con il maggior numero di casi odierni è il Lazio con 5.313. Ancora in calo la ...ancora le terapie intensive , 8 in meno (ieri +20) con 70 ingressi del giorno, e sono 1.423, ...I dati di ieri:in Canton TicinoCovid rallentano: stop alla mascherina alle elementari in Canton Ticino . Da ieri decade l'obbligo per gli allievi delle scuole elementari ...Calano drasticamente i nuovi casi accertati in Bergamasca ... quanto riportato dal bollettino del Ministero della Salute di oggi, lunedì 7 febbraio. I contagi in Italia Regione per Regione.Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta ...