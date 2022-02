Borsa | Milano frena +0 | 1% | pesano Nexi | Tim e Saipem

Advertising

ElisabettaZano7 : @conlenudemani Ricordo ancora la foto che mise con lei alla borsa di Milano in cui vomitava frustrazione a go gò co… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Piazza Affari riduce ulteriormente il rialzo fino a mantenersi poco sopra la parità (Ftse Mib +0,1%) al traguardo di metà seduta. In rialzo a 160 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi decennali, con ...Accelera Piazza Affari rallenta il passo dopo due ore di contrattazioni, con l'indice Ftse Mib che limita il rialzo allo 0,55% a 26.473 punti. In calo lo spread tra Btp e Bund tendeschi decennali a ...(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Piazza Affari riduce ulteriormente il rialzo fino a mantenersi poco sopra la parità (Ftse Mib +0,1%) al traguardo di metà seduta. In rialzo a 160 punti lo spread tra Btp e ...Si terranno a Milano gli accertamenti biologici irripetibili sugli oggetti ... Non solo la bottiglietta di plastica e la ormai nota borsa sono stati ritrovati nella zona boschiva del parco dell'ex ...