Bob Morley ed Eliza Taylor aspettano il loro primo figlio (Di martedì 8 febbraio 2022) Hanno fatto sognare i fan di The 100 sia sul piccolo schermo che nella vita vera e oggi Bob Morley ed Eliza Taylor hanno un altro dolce annuncio da condividere. Gli attori diventeranno presto genitori. A condividere la splendida notizia è stata Eliza Taylor, attraverso un post Instagram dove ha pubblicato una foto dolcissima.

