Benevento e Lecce tornano in campo per preparare la sfida a tinte giallorosse (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La settimana di lavoro di Benevento e Lecce si è aperta quest’oggi. Le formazioni di Fabio Caserta e Marco Baroni si sono ritrovate in campo dopo i rispettivi pareggi. I sanniti sono stati fermati in casa dal Parma sullo zero a zero, i salentini hanno impattato per uno a uno a Como, fallendo con Coda il calcio di rigore che sarebbe potuto valere i tre punti. Un mezzo passo falso che non è costato la vetta della classifica, occupata ancora dallo stesso Lecce con 41 punti. Il Benevento, dal proprio canto, è invece scivolato in sesta posizione con 36 punti, venendo scavalcato da Frosinone e Cremonese. Al “Via del Mare” andrà dunque in scena il big match della 22^ giornata del campionato di serie B. Una sfida che la Strega ha iniziato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– La settimana di lavoro disi è aperta quest’oggi. Le formazioni di Fabio Caserta e Marco Baroni si sono ritrovate indopo i rispettivi pareggi. I sanniti sono stati fermati in casa dal Parma sullo zero a zero, i salentini hanno impattato per uno a uno a Como, fallendo con Coda il calcio di rigore che sarebbe potuto valere i tre punti. Un mezzo passo falso che non è costato la vetta della classifica, occupata ancora dallo stessocon 41 punti. Il, dal proprio canto, è invece scivolato in sesta posizione con 36 punti, venendo scavalcato da Frosinone e Cremonese. Al “Via del Mare” andrà dunque in scena il big match della 22^ giornata del campionato di serie B. Unache la Strega ha iniziato ...

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Lecce Benevento, testa al Lecce: le foto della seduta di oggi Benevento . E' partita la preparazione del Benevento alla sfida di domenica in programma al Via del Mare contro il Lecce. I giallorossi hanno lavorato sul manto erboso dell'Imbriani, con Caserta che ha potuto fare affidamento sul gruppo al ...

CALCIO. LECCE - BENEVENTO INFO TICKET PER I TIFOSI GIALLOROSSI La U. S. Lecce, in riferimento al match Lecce - Benevento del 13 febbraio, ha ufficializzato prezzi e modalità d'acquisto dei ticket validi per il settore ospiti. I tagliandi potranno essere acquistati al costo di: 14 tariffa intero; 5 ...

Foto - Benevento - Lecce, comincia la preparazione Ottopagine Giudice Sportivo Serie B: stop Hjulmand, restano due i diffidati In casa Lecce si ferma il danese, mentre restano in diffida Strefezza e Di Mariano. Morten Hjulmand, come già ampiamente annunciato, non prenderà parte alla sfida di domenica contro il Benevento a ...

Giudice Sportivo, Hjulmand squalificato per un turno LECCE – Morten Hjulmand salterà la sfida di domenica pomeriggio al “Via del Mare” contro il Benevento. Il centrocampista danese del Lecce, che sabato scorso durante la sfida in casa del Como era stato ...

