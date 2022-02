Basket | Champions League 2021 2022 | Treviso affonda e Tofas Bursa passa 51-92 | cronaca e tabellino

(Di martedì 8 febbraio 2022) Brutta sconfitta pernel turno di. I veneti cedono col punteggio monstre di 51-92 ai turchi del, che li avevano battuti anche all’andata, e inanellano un altro risultato negativo nella campagna europea. Fin dall’avvio match dominato dagli ospiti, che al Palaverde fanno il bello e il cattivo tempo ampliando sempre di più la forbice del distacco. Serata davvero storta per i veneti al Palaverde. Lo raccontano già i primi due minuti di match, dove arrivano cinque canestri degli ospiti che, uniti alla tanta fatica fatta dai padroni di casa in fase d’attacco, fanno sì che il punteggio reciti 0-10. La situazione precipita pian piano, visto che se da un latosi sblocca e comincia a trovare la via del ...

Advertising

FedeDoorDie15 : Il Surf I concerti L'AC Milan di Milano I concerti dei 30STM I concerti dei Fask I viaggi L'Inter che perde il derb… - Elbido6 : @BadPaskua Io questa sera ho serata di champions basket…vadano a cagare anche i ratti ???????? - GuidaTVPlus : 08-02-2022 20:25 #RaiSport Basket, Champions League - Ottavi di Finale: Treviso/Ita-Tofas Bursa/Tur #Basket #Sport - sportface2016 : #BasketballCL, l'orario e come vedere #Treviso-#TofasBursa - ponzo_luciano : RT @ponzo_luciano: La RAI non ha il campionato di serie A ne quello di B.Non ha la champions la Europa league la Conferens la coppa Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Champions

... COME VEDERE LA GARA La diretta tv di Treviso Tofas Bursa sarà trasmessa dalla televisione di stato: non sempre la Rai copre le partite diLeague ma lo fa questa sera, e dunque per ...Si comincia questa sera: Olimpia Milano alle 19 in Lituania per il primo di due appuntamenti di Eurolega. Ci sono anche Eurocup,League e Fiba Europe ...Diretta Treviso Tofas Bursa streaming video Rai: orario e risultato live della partita valida per la 3^ giornata della Top 16 di basket Champions League.LIVE - La diretta con il risutato aggiornato di Treviso-Tofas Bursa, terza giornata del girone J della Champions League 2021/2022 di basket ...