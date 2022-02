Balneari, Draghi vede ministri: impegno per tutela settore (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi pomeriggio a Palazzo Chigi una riunione con i ministri del Turismo Garavaglia e dello Sviluppo economico Giorgetti per affrontare temi legati al "dossier Balneari". Era presente anche il sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli. "L`impegno condiviso - spiega Palazzo Chigi - è di arrivare a una proposta che tuteli il settore e che tenga conto delle varie complessità emerse". Le interlocuzioni proseguiranno sul piano tecnico nei prossimi giorni con i soggetti competenti. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Presidente del Consiglio, Mario, ha avuto oggi pomeriggio a Palazzo Chigi una riunione con idel Turismo Garavaglia e dello Sviluppo economico Giorgetti per affrontare temi legati al "dossier". Era presente anche il sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli. "L`condiviso - spiega Palazzo Chigi - è di arrivare a una proposta che tuteli ile che tenga conto delle varie complessità emerse". Le interlocuzioni proseguiranno sul piano tecnico nei prossimi giorni con i soggetti competenti.

