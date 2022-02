Attivazione della misura di auto-sorveglianza e della DDI in una classe di scuola Secondaria I Grado: cosa prevedere? (Di martedì 8 febbraio 2022) cosa accade in caso di presenze di alunni positivi in una classe di scuola Secondaria I Grado? Quale misura di auto-sorveglianza attivare? Dobbiamo prevedere l’Attivazione della DDI e per quali alunni? Supponiamo che siano pervenute al Referente Covid d’Istituto comunicazioni relative a casi di positività al COVID – 19 nella classe, con ultimo giorno di L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 8 febbraio 2022)accade in caso di presenze di alunni positivi in unadi? Qualediattivare? Dobbiamol’DDI e per quali alunni? Supponiamo che siano pervenute al Referente Covid d’Istituto comunicazioni relative a casi di positività al COVID – 19 nella, con ultimo giorno di L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Attivazione della misura di auto-sorveglianza e della DDI in una classe di scuola Secondaria I Grado: cosa preveder… - AllasiaRomina : @WebPoste buongiorno, ho fatto la procedura per l'attivazione dello spid e sto aspettando l'ultima mail con il nume… - annamariabusia : @esposito18669 @GiuseppeConteIT Guardi che il procedimento (e quindi l’attivazione della magistratura) è generato d… - Sestopoterecom : Comitati Emiliano Romagnoli della Rete nazionale ‘Scuola in Presenza’: “Eccessiva arbitrarietà nell’attivazione di… - QdSit : A un mese dall'attivazione della piattaforma 'Bonus veicoli sicuri', sono 23.645 ... #Bonus #revisioniauto… -