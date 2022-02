Ultime Notizie Roma del 07-02-2022 ore 17:10 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno i numeri dell’emergenza covid e sembrano segnalare una nuova fase da 7 giorni a detrimento della Salute Roberto Speranza sottolineando La diminuzione dei casi ma Aggiungendo che sei una grande attenzione tu per gli impasti limitato nuove regole per la gestione dispositivi nelle scuole per le quarantenni entrano in vigore oggi le nuove misure per contrastare il virus vediamo di regole per la scuola all’asilo nido e nella scuola infanzia si continua a frequentare in presenza fino a 4 casi positivi al covid non sono necessari provvedimenti se i bambini sono asintomatici in caso di sintomi e però necessario sottoporsi ad un tampone molecolare antigenico fai da te e il rientro in classe potrà venire dopo un test negativo e sento un certificato medico se impositivi sono ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 febbraio 2022)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno i numeri dell’emergenza covid e sembrano segnalare una nuova fase da 7 giorni a detrimento della Salute Roberto Speranza sottolineando La diminuzione dei casi ma Aggiungendo che sei una grande attenzione tu per gli impasti limitato nuove regole per la gestione dispositivi nelle scuole per le quarantenni entrano in vigore oggi le nuove misure per contrastare il virus vediamo di regole per la scuola all’asilo nido e nella scuola infanzia si continua a frequentare in presenza fino a 4 casi positivi al covid non sono necessari provvedimenti se i bambini sono asintomatici in caso di sintomi e però necessario sottoporsi ad un tampone molecolare antigenico fai da te e il rientro in classe potrà venire dopo un test negativo e sento un certificato medico se impositivi sono ...

