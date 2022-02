Ucraina: Fontana (Lega), 'Italia non resti a guardare' (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - “Con l'acuirsi delle tensioni ai confini dell'Ucraina, il nostro Paese non può rimanere a guardare. Governo e ministro degli esteri intensifichino il proprio sforzo diplomatico per evitare la guerra". Lo chiede Lorenzo Fontana, responsabile Esteri della Lega. "Occorrono urgentemente -aggiunge- tavoli di negoziazione bilaterali con tutti gli attori coinvolti, al pari di altri Paesi europei quali Francia, Germania e Regno Unito. Abbiamo l'obbligo di sfruttare la nostra posizione di interlocutore privilegiato sia per i Paesi Nato che per la Russia, al fine di creare le condizioni per una pace duratura e il ripristino degli scambi economici ed energetici. Come Lega ci impegneremo a sostenere e prendere parte a un dialogo comprensivo di tutti gli Stati impegnati nella risoluzione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - “Con l'acuirsi delle tensioni ai confini dell', il nostro Paese non può rimanere a. Governo e ministro degli esteri intensifichino il proprio sforzo diplomatico per evitare la guerra". Lo chiede Lorenzo, responsabile Esteri della. "Occorrono urgentemente -aggiunge- tavoli di negoziazione bilaterali con tutti gli attori coinvolti, al pari di altri Paesi europei quali Francia, Germania e Regno Unito. Abbiamo l'obbligo di sfruttare la nostra posizione di interlocutore privilegiato sia per i Paesi Nato che per la Russia, al fine di creare le condizioni per una pace duratura e il ripristino degli scambi economici ed energetici. Comeci impegneremo a sostenere e prendere parte a un dialogo comprensivo di tutti gli Stati impegnati nella risoluzione ...

