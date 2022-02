Traffico Roma del 07-02-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 febbraio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione rimosso l’incidente sulla carreggiata interna del raccordo ancora qualche disagio Tuttavia con code a tratti tra Settebagni e Tiburtina medesima difficoltà anche in Terna tra Laurentina e Tuscolana un incidente sul tratto Urbano della A24 avvenuto tra Portonaccio e via Fiorentini e rallenta ilin uscita dasulla tangenziale Come di consueto in queste ore chiude verso San Giovanni tra Corso di Francia in via Salaria incolonnamenti in via Nomentana a partire da via del Casale di San Basilio per un incidente avvenuto in prossimità del raccordo in direzione Tor Lupara la polizia locale segnala poi un altro incidente su Cracovia all’altezza di via Salamanca in zona Tuscolana rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata in via Quintilio Varo all’altezza di Largo Appio ...