Tiziano Ferro salva un cane dall' eutanasia | ' Benvenuto a casa Gianni'

Advertising

LaStampa : 'Benvenuto a casa Gianni', Tiziano Ferro adotta un altro cane - VanityFairIt : Si chiama Johnny, ma è già stato ribattezzato Gianni, il nuovo amico a quattro zampe accolto dal cantante e dal mar… - KiuppusDeWumpus : Dopo aver visto video di Tiziano Ferro sul nuovo cane che a preso, sto pensando i vantaggi di prendere un cane adul… - maxmonz : RT @fulviocerutti: Tiziano Ferro ha adottato un cane destinato all’eutanasia: “Benvenuto a casa Gianni” @lazampa @lastampa - Hannah64942447 : RT @fanpage: Un nuovo amico per Tiziano Ferro ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Tiziano Ferro

Qualche settimana faaveva condiviso la notizia molto triste della morte dei suoi cani, Beau e Jake. Ma oggi, il cantante italiano residente negli Stati Uniti dove vive con il marito, ha pubblicato sui suoi ...Le toccanti parole diper Gianni, salvato dalla morte. In realtà si chiama Johnny , ma in casaormai tutti lo chiamano con il nome italianizzato. A raccontare la sua storia è lo stesso artista via ...Qualche settimana fa Tiziano Ferro aveva condiviso la notizia molto triste della morte dei suoi cani, Beau e Jake. Ma oggi, il cantante italiano residente negli Stati Uniti dove vive con il marito, ha ...Le toccanti parole di Tiziano Ferro per Gianni, salvato dalla morte. In realtà si chiama Johnny, ma in casa Ferro ormai tutti lo chiamano con il nome italianizzato. A raccontare la sua storia è lo ste ...