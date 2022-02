Salernitana | un super Verdi non basta | lo Spezia porta a casa il pareggio

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Match entusiasmante all’Arechi di Salerno: al triplice fischio, la sfida salvezza tratermina 2-2 Con il Cagliari e le altre che spingono e scappano, perera obbligatori puntare al punteggio pieno. Soprattutto per i granata, rinfrancati dal mercato ma costretti all’impresa per conservare un posto in Serie A. Chi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

IAMCALCIOSALERN : Non basta un super Verdi, Salernitana stoppata dallo Spezia - GoalItalia : Un super Verdi non basta ?? Lo Spezia riacciuffa e spegne la 'nuova' Salernitana ?? #SalernitanaSpezia - DaniloM1994 : @Valerio864dd Verdi della Salernitana ha fatto pure doppietta. Quindi ci vuole il Super Green pass ?? - infoitsport : Super Verdi, ancora punizione-gol: 2-1 Salernitana sullo Spezia - dottorvinc : Oggi su Tifosi, allegato a Le Cronache: intervista al Super Tifoso Vincenzo Pagliara! ?? Ho fatto un voto: se vinci… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana super

...2 - 2 (Finale) IRANCUP Persepolis - Foolad 0 - 1 (*) ISRAELE LIGAT HA'AL M. Haifa - Ashdod 19:30 ITALIA PRIMAVERA 1 Sassuolo U19 - Atalanta U19 1 - 1 (Finale) ITALIA SERIE A- ...... davanti al Genoa penultimo e alla, in attesa che i campani affrontino lo Spezia. 2 - 0 ... in settimana le gare dei quarti di finale, si comincia martedì alle 21 con lasfida tra ...E’ iniziata la prevendita per Genoa-Salernitana, in programma domenica 13 febbraio (ore ... da giovedì la vendita sarà invece aperta a tutti. SUPER GREEN PASS – In considerazione delle normative anti ...Inizia il nuovo campionato della Salernitana e per i granata c’è subito lo scontro diretto con lo Spezia che, alla luce delle vittorie ottenute da Udinese, Sampdoria e Cagliari e dei punti conquistati ...