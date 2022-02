Red Bull: Horner sconta la sua “pena” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha sfruttato il weekend per scontare la pena inflitta dalla federazione. Il manager aveva infatti insultato uno steward in occasione del Gran Premio del Qatar. Mercedes: il carburante biologico potrebbe essere un problema Horner: quale pena ha scontato? Christian Horner è stato uno dei volti della stagione 2021 della Formula Uno. Insieme a Verstappen, Hamilton e Toto Wolff, è stato uno dei personaggi chiave della lotta tra Red Bull e Mercedes. Non sono ovviamente mancati episodi discutibili che hanno “condannato” il manager della Red Bull a scontare una piccola “pena”. In occasione del Gran Premio del Qatar, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il team principal della Red, Christian, ha sfruttato il weekend perre lainflitta dalla federazione. Il manager aveva infatti insultato uno steward in occasione del Gran Premio del Qatar. Mercedes: il carburante biologico potrebbe essere un problema: qualehato? Christianè stato uno dei volti della stagione 2021 della Formula Uno. Insieme a Verstappen, Hamilton e Toto Wolff, è stato uno dei personaggi chiave della lotta tra Rede Mercedes. Non sono ovviamente mancati episodi discutibili che hanno “condannato” il manager della Redre una piccola “”. In occasione del Gran Premio del Qatar, ...

