Razzie 2022: Space Jam 2, Amy Adams e Jared Leto in nomination, otto candidature per Bruce Willis (Di lunedì 7 febbraio 2022) Bruce Willis ottiene un'intera categoria tutta per lui ai Razzie 2022 con otto pessime performance, tra i candidati anche Space Jam 2, Jared Leto e Amy Adams. Nonostante l'entusiasmo dei fan per l'operazione, Space Jam - New Legends conquista quattro candidature ai Razzie 2022, i divertenti anti-Oscar che premiano i peggiori film dell'anno. candidature anche per Amy Adams, la produzione Netflix Diana: Il Musical e una doppia candidatura per Jared Leto e la sua colorita performance in House of Gucci. Jared Leto ha attirato l'attenzione dei Razzie in due ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 7 febbraio 2022)ottiene un'intera categoria tutta per lui aiconpessime performance, tra i candidati ancheJam 2,e Amy. Nonostante l'entusiasmo dei fan per l'operazione,Jam - New Legends conquista quattroai, i divertenti anti-Oscar che premiano i peggiori film dell'anno.anche per Amy, la produzione Netflix Diana: Il Musical e una doppia candidatura pere la sua colorita performance in House of Gucci.ha attirato l'attenzione deiin due ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Razzie Awards 2022, le nomination per i peggiori film dell’anno: in testa Diana: The Musical… - glooit : Razzie Awards 2022, le nomination per i peggiori film dell’anno: in testa Diana: The Musical leggi su Gloo… - harry_james : #RazzieAwards 2022, le nomination per i peggiori film dell’anno: in testa #DianaTheMusical #BruceWillis ha ricevuta… - Screenweek : #RazzieAwards 2022, le nomination per i peggiori film dell’anno: in testa #DianaTheMusical #BruceWillis ha ricevuta… - annamariaferret : Episodi criminosi in continuo aumento a Terlizzi tra razzie di auto e furti in appartamento -