Puglia | agricoltura sociale Coldiretti

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: L'emergenza Covid ha aperto nuovi scenari con l'agricoltura che ha dimostrato di essere "sociale" offrendo un nuovo welfare verde, oltre a momenti di serenità assicurando cibo ai cittadini con le consegne a domicilio e la distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie indigenti grazie alla 'spesa sospesa'. E' quanto dichiara Coldiretti Puglia, in occasione dello screening dell'udito come misura di prevenzione della sordità svolto dal Centro Acustico UDIMED, convenzionato con il patronato Epaca per i servizi alle persone, all'interno del mercato di Campagna Amica a Taranto. Dalla pet theraphy a servizi di benessere psicofisico fino all'agrididattica, con quasi 9 cittadini su 10 (89%) che sognano l'agricolonia per i propri figli ...

