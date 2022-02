Olimpiadi, pagelle Italia 7 febbraio: Fontana Re Mida, la differenza tra Feuz e Paris, Wierer fatica ai Giochi (Di lunedì 7 febbraio 2022) pagelle Italia Olimpiadi LUNEDI’ 7 febbraio Stefania Constantini e Amos Mosaner (curling), 9.5: vi chiedete perché non diamo 10? C’è ancora una partita… Nell’ultima sfida del round robin eliminano i temibili canadesi, poi rifilano un’autentica lezione alla Svezia, surclassando gli scandinavi con un 8-1 che non ammette repliche ed a suon di mani rubate. Hanno portato questo meraviglioso sport (che OA Sport vi ha sempre proposto anche durante Europei, Mondiali e qualificazioni olimpiche…) nelle case degli Italiani, muovendo le masse e facendo realmente scoppiare un entusiasmo contagioso. Ora la Norvegia in finale per l’ultimo tassello. Federica Brignone (sci alpino), 9: mai sul podio in stagione in gigante, si inventa la gara migliore proprio alle Olimpiadi, da vera campionessa. Si ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022)LUNEDI’ 7Stefania Constantini e Amos Mosaner (curling), 9.5: vi chiedete perché non diamo 10? C’è ancora una partita… Nell’ultima sfida del round robin eliminano i temibili canadesi, poi rifilano un’autentica lezione alla Svezia, surclassando gli scandinavi con un 8-1 che non ammette repliche ed a suon di mani rubate. Hanno portato questo meraviglioso sport (che OA Sport vi ha sempre proposto anche durante Europei, Mondiali e qualificazioni olimpiche…) nelle case deglini, muovendo le masse e facendo realmente scoppiare un entusiasmo contagioso. Ora la Norvegia in finale per l’ultimo tassello. Federica Brignone (sci alpino), 9: mai sul podio in stagione in gigante, si inventa la gara migliore proprio alle, da vera campionessa. Si ...

Advertising

infoitsport : Sci alpino, le pagelle della discesa maschile: Feuz ha vinto tutto, Clarey irreale, Paris stecca ancora le Olimpiadi - infoitsport : Olimpiadi, pagelle Italia 6 febbraio: finalmente Fischnaller! Ghiotto non brilla, sorpresa Lauzi - infoitsport : Olimpiadi, pagelle Italia 6 febbraio: finalmente Fischnaller! Ghiotto non brilla, sorpresa Lauzi - bioaf : RT @ComunqueMilan: Pagelle di #InterMilan ispirate dalle #Olimpiadi invernali o #Olimpiadi2022. Perché dove c'è un hashtag in tendenza, voi… - dade494 : RT @ComunqueMilan: Pagelle di #InterMilan ispirate dalle #Olimpiadi invernali o #Olimpiadi2022. Perché dove c'è un hashtag in tendenza, voi… -