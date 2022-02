Nuovo report di NCI: “Le multinazionali fanno dichiarazioni ambiziose sul clima ma pochi fatti” (Di lunedì 7 febbraio 2022) 25 multinazionali sono state prese in esame da Newclimate Institute per valutare quanto nei fatti si stiano impegnando per ridurre il proprio impatto sul clima e quanto invece dei loro claim sia solo greenwashing e belle parole Le società oggetto dell’analisi si occupano di mercati diversi, c’è per esempio Amazon ma c’è anche Carrefour, c’è L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 7 febbraio 2022) 25sono state prese in esame da Newte Institute per valutare quanto neisi stiano impegnando per ridurre il proprio impatto sule quanto invece dei loro claim sia solo greenwashing e belle parole Le società oggetto dell’analisi si occupano di mercati diversi, c’è per esempio Amazon ma c’è anche Carrefour, c’è L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Fondazione_FILE : Si lotta tanto per prolungare la #vita ma si fa ancora troppo poco per rendere meno dolorosa la morte. Sono queste… - Varano_ : RT @cryptohubble_: Nuovo report settimanale! Importanti UPDATE dal mondo #crypto, #Defi, #NFT! - cryptohubble_ : Nuovo report settimanale! Importanti UPDATE dal mondo #crypto, #Defi, #NFT! - SSXman2 : RT @nuke86: Nuovo ransomware che si fa pagare in Subscribe Youtube ???? il Report: - CyberSecurityN8 : RT @nuke86: Nuovo ransomware che si fa pagare in Subscribe Youtube ???? il Report: -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo report Davvero Facebook e Instagram lasciano l'Europa? Cosa c'è dietro la "minaccia" di Meta Meta ha depositato il report per il 2021 giovedì 3 febbraio : 134 pagine ( pubbliche, le trovate ...alla società di affidarsi alle clausole contrattuali standard e qualora non venisse adottato un nuovo ...

Facebook e Instagram non lasceranno l'Europa. Meta: 'Monitoriamo' ...Mark Zuckerberg tenta di spegnere le polemiche nate dalla diffusione di alcune parti del suo report ... Da allora sono stati diversi i tentativi di trovare un nuovo accordo, finora senza successo. @...

Nuovo appuntamento con le inchieste di "Report" RAI - Radiotelevisione Italiana Allo studio un nuovo accordo per far partire le bonifiche al Sin/Sir di Livorno, oggi allo 0% sia per l’ampliamento degli insediamenti industriali esistenti che per nuovi investitori». Lo stato dell’arte, come del resto documentano già gli aggiornamenti periodici predisposti dal ...

Facebook e Instagram non lasceranno l'Europa. Meta: "Monitoriamo" La holding di Facebook e degli altri social della galassia Mark Zuckerberg tenta di spegnere le polemiche nate dalla diffusione di alcune parti del suo report annuale consegnato ... societa' per le ...

Meta ha depositato ilper il 2021 giovedì 3 febbraio : 134 pagine ( pubbliche, le trovate ...alla società di affidarsi alle clausole contrattuali standard e qualora non venisse adottato un......Mark Zuckerberg tenta di spegnere le polemiche nate dalla diffusione di alcune parti del suo... Da allora sono stati diversi i tentativi di trovare unaccordo, finora senza successo. @...sia per l’ampliamento degli insediamenti industriali esistenti che per nuovi investitori». Lo stato dell’arte, come del resto documentano già gli aggiornamenti periodici predisposti dal ...La holding di Facebook e degli altri social della galassia Mark Zuckerberg tenta di spegnere le polemiche nate dalla diffusione di alcune parti del suo report annuale consegnato ... societa' per le ...