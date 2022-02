Milan, Ibra ancora ai box: ecco la data del possibile rientro! (Di lunedì 7 febbraio 2022) A Milanello c’è ovviamente grande euforia dopo il successo del derby, ma nemmeno il tempo di godersi la vittoria in rimonta contro l’Inter che è già mercoledì a San Siro arriva infatti la Lazio nel match valido per i quarti di Coppa Italia. Chi non sarà ancora a disposizione di Stefano Pioli è Zlatan Ibrahimovic che anche ieri si è allenato a parte in palestra in quanto è sempre alle prese con il problema al tendine d’Achille rimediato ormai più di due settimane fa nella sfida di campionato contro la Juventus. Ibrahimovic, infortunioCome riferisce La Gazzetta dello Sport, quell’infortunio che sembrava essere una cosa di poco conto si sta rivelando più serio del previsto. E così il giorno del rientro in campo dello svedese si sposta sempre più in là: l’attaccante rossonero non verrà sicuramente convocat per il ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 7 febbraio 2022) Aello c’è ovviamente grande euforia dopo il successo del derby, ma nemmeno il tempo di godersi la vittoria in rimonta contro l’Inter che è già mercoledì a San Siro arriva infatti la Lazio nel match valido per i quarti di Coppa Italia. Chi non saràa disposizione di Stefano Pioli è Zlatanhimovic che anche ieri si è allenato a parte in palestra in quanto è sempre alle prese con il problema al tendine d’Achille rimediato ormai più di due settimane fa nella sfida di campionato contro la Juventus.himovic, infortunioCome riferisce La Gazzetta dello Sport, quell’infortunio che sembrava essere una cosa di poco conto si sta rivelando più serio del previsto. E così il giorno del rientro in campo dello svedese si sposta sempre più in là: l’attaccante rossonero non verrà sicuramente convocat per il ...

