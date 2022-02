Marcianise | pianificati interventi di riqualificazione in quindici strade

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Ce) – L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonello Velardi ha definito il programma didi manutenzione straordinaria dellecon la pubblicazione delle determine di affidamento dei lavori. Nei prossimi novanta giorni saranno riqualificatearterie cittadine: via Cremona, via D’Annunzio, via Pisacane, via Galdieri, via Gemma, via Pascoli, via Iovine, via Galilei, via Tagliamento, via Piave, via Verona, via Belluno II tratto, via Santa Rita, via Santa Caterina, via San Ciro. L’obiettivo dell’Amministrazione con questo primo step è di migliorare la viabilità a servizio delle scuole comunali, si tratta, infatti, diche si trovano tutte in prossimità di istituti scolastici. Dall’inizio dell’anno sono stati effettuati anche ...