L'impatto dei nuovi, la serie positiva, il 4° posto: Juve, tra i tifosi torna la parola scudetto (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'entusiasmo è alle stelle, in casa Juventus. L'ottimismo è cresciuto ulteriormente dopo il debutto - con tanto di gol per entrambi - dei neo arrivati Vlahovic e Zakaria. I tre punti conquistati ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'entusiasmo è alle stelle, in casantus. L'ottimismo è cresciuto ulteriormente dopo il debutto - con tanto di gol per entrambi - dei neo arrivati Vlahovic e Zakaria. I tre punti conquistati ...

Advertising

ignaziocorrao : E’ indegno per un paese democratico il velo di silenzio che circonda questa operazione. Non si conoscono le caratte… - fattoquotidiano : Disuguaglianza da inflazione, “sui consumi delle famiglie povere impatto del 6% contro il 4% dei benestanti. In Fra… - GiovaQuez : Oggi è la Giornata mondiale del cancro. Kluge (Oms Europa): “Il Covid ha avuto un impatto mortale sulle diagnosi e… - sportli26181512 : L'impatto dei nuovi, la serie positiva, il 4° posto: Juve, tra i tifosi torna la parola scudetto: L’impatto dei nuo… - _schiaffino__ : RT @Gazzetta_it: L’impatto dei nuovi, la serie positiva, il 4° posto: Juve, tra i tifosi torna la parola scudetto -