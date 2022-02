Lega, Giannini: riclassificazione discarica Magliano Romano uno scempio (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma – “Che tempismo! Come nelle peggiori tradizioni politiche, la Direzione Rifiuti della Regione Lazio si è affrettata a rilasciare il parere favorevole alla riclassificazione da inerti a rifiuti speciali non pericolosi della discarica di Magliano Romano, prima della seduta della commissione trasparenza, convocata in data odierna, che avrebbe dovuto chiarire le anomalie del procedimento aperto nel lontano 2014”. É quanto dichiara in una nota Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega, che ha richiesto la commissione trasparenza per la vicenda di Magliano Romano. “Spiace constatare- prosegue- che ormai si stia cercando di spostare l’attenzione su emendamenti delle opposizioni al piano rifiuti, fantasiosamente interpretati, con il solo scopo di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma – “Che tempismo! Come nelle peggiori tradizioni politiche, la Direzione Rifiuti della Regione Lazio si è affrettata a rilasciare il parere favorevole allada inerti a rifiuti speciali non pericolosi delladi, prima della seduta della commissione trasparenza, convocata in data odierna, che avrebbe dovuto chiarire le anomalie del procedimento aperto nel lontano 2014”. É quanto dichiara in una nota Daniele, consigliere regionale della, che ha richiesto la commissione trasparenza per la vicenda di. “Spiace constatare- prosegue- che ormai si stia cercando di spostare l’attenzione su emendamenti delle opposizioni al piano rifiuti, fantasiosamente interpretati, con il solo scopo di ...

Advertising

PoliticaNewsNow : Caro bollette, Durigon e Giannini (Lega): 'Enti Locali in difficoltà, urge scostamento bilancio' - Gianni33007 : Massimo Giannini a #chetempochefa dice che la destra non esiste più, perché la sinistra c'è? Sono tutti contro tutt… - linkmotorsepoca : FIAT - 500 - € 6500 MOTORE 650 GIANNINI PNEUMATICI NUOVI CERCHI IN LEGA Veicolo visionabile SU APPUNTAMENTO Prezzo… - LavoroLazio_com : Caro bollette, Durigon e Giannini (Lega): 'Enti Locali in difficoltà, urge scostamento bilancio' 'Molti Comuni del… - Agenpress : Caro bollette, Durigon e Giannini (Lega): 'Enti Locali in difficoltà, urge scostamento bilancio'… -