L' addio al piccolo Rayan | il bimbo caduto in un pozzo Oggi i funerali in Marocco

Sono previsti oggi in Marocco i funerali del piccolo Rayan, il bimbo caduto in un pozzo martedì scorso e il cui corpicino senza vita è stato estratto sabato sera, dopo una maratona di soccorsi.

