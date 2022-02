Koulibaly vince la Coppa d’Africa | il Tweet di De Laurentiis

Advertising

sscnapoli : ???? @kkoulibaly26 vince con il @FootballSenegal e conquista la finale di Coppa d’Africa ?? ?? - RassegnaZampa : #Calcio Il Senegal vince la finale di #CoppaDAfrica 4-2 ai rigori contro l’Egitto - selinablue50 : RT @serieAnews_com: ?? Il Senegal di Koulibaly e Keita Balde batte l'Egitto ai rigori e vince la Coppa d'Africa ?? #CoppaDAfrica #Senegal #e… - Michele20600106 : RT @CorrAzzurro: Vince il #Senegal!!! Grande #Koulibaly #napoli #CoppaDAfrica - ParliamoDiNews : Festa Koulibaly, il Senegal vince la Coppa d`Africa! Egitto battuto ai rigori: segna anche l`azzurro #festa… -

E questo Napoli dopo aver recuperato Osimhen sta per ritrovare anche altre due colonne comee Anguissa reduci dalla Coppa d'Africa vinta proprio dal Senegal del difensore azzurro; successo ...È finita come doveva finire, nel modo più dolce possibile. Con una vittoria ai rigori che sa di leggenda per Kalidoue il suo Senegal , da ieri sera un pezzo importante della storia sportiva e sociale del Paese. I Leoni della Teranga si aggiudicano la 33esima Coppa d'Africa dopo un match che sembra ...E questo Napoli dopo aver recuperato Osimhen sta per ritrovare anche altre due colonne come Koulibaly e Anguissa reduci dalla Coppa d'Africa vinta proprio dal Senegal del difensore azzurro; successo ...Il Senegal non ha mai vinto il trofeo ma era tra le squadre ... dal portiere del Chelsea Mendy al difensore Koulibaly, dal centrocampista del Psg Gueye, fino agli attaccanti Mané e Dieng.