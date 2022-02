Juventus, le ultime sulle condizioni di Zakaria e Chiellini (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo l’entusiasmante esordio con gol allo Stadium di Vlahovic e Zakaria di ieri sera, c’è apprensione oggi in casa Juventus per le condizioni di Chiellini e dello svizzero. Protagonista del match contro il Verona, alla prima con la maglia bianconera, il centrocampista ha dovuto abbandonare il campo a pochi minuti dal triplice fischio a causa di alcuni acciacchi, così come il capitano, uscito pochi istanti prima del compagno. LA NOTIZIA Come riporta Romeo Agresti sul suo profilo Twitter, però, Massimiliano Allegri può tirare un piccolo sospiro di sollievo: per Zakaria si tratta semplicemente di una botta alla zona lombara, e sembra non essere compromessa la sua presenza nelle prossime gare. Per quanto riguarda Chiellini, invece, si attende l’esito degli esami strumentali a ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo l’entusiasmante esordio con gol allo Stadium di Vlahovic edi ieri sera, c’è apprensione oggi in casaper ledie dello svizzero. Protagonista del match contro il Verona, alla prima con la maglia bianconera, il centrocampista ha dovuto abbandonare il campo a pochi minuti dal triplice fischio a causa di alcuni acciacchi, così come il capitano, uscito pochi istanti prima del compagno. LA NOTIZIA Come riporta Romeo Agresti sul suo profilo Twitter, però, Massimiliano Allegri può tirare un piccolo sospiro di sollievo: persi tratta semplicemente di una botta alla zona lombara, e sembra non essere compromessa la sua presenza nelle prossime gare. Per quanto riguarda, invece, si attende l’esito degli esami strumentali a ...

Advertising

romeoagresti : #Juventus, obiettivo della giornata: provare a piazzare #Ramsey. Contatto nelle ultime ore con i #Rangers, come sem… - GiovaAlbanese : Una domenica (di #calciomercato) bestiale. E non è ancora finita. Le ultime sulla #Juventus ?? @Gazzetta_it - GiovaAlbanese : Scambio prestiti tra #Nandez e #KaioJorge fermo: il #Cagliari pretende l'obbligo di riscatto sull'uruguaiano e la… - Fprime86 : RT @mirkonicolino: Quello ottenuto contro il Verona è il 9° #cleansheet per la #Juventus nelle ultime 13 partite. Per la prima volta in sta… - CalcioOggi : Calciomercato Juve: retroscena Italiano. Lo aveva chiesto alla Fiorentina - Juventus News 24 -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus ultime Juventus, ribaltone in panchina: Allegri nel mirino del top club La Serie A si è riaperta prepotentemente nell'ultimo turno di campionato, con la Juventus che sta facendo fatica a rimanere attaccate al treno di testa in queste ultime due stagioni. In Spagna anche ...

Juventus, le ultime sugli infortuni di Zakaria e Chiellini ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Juventus, le ultime sugli infortuni di Zakaria e Chiellini. Come stanno i due bianconeri usciti acciaccati dal match col Verona Giorgio Chiellini e Denis Zakaria sono usciti acciaccati ieri da Juve - ...

Calciomercato Juve, Cherubini ha già trovato il sostituto di Alex Sandro Juventus News 24 Juventus, sette in condotta: Vlahovic trascina i bianconeri, ma è la soluzione? Vlahovic potrebbe anche raddoppiare già nel primo tempo, ma su cross da sinistra manda a lato (Inter-News) E poi, per sottolineare l'intesa col suo nuovo compagno, esulta anche con la Dybala mask.

VIOLA, REAGISCI: CON LA DEA PER RIBADIRE UNA TENDENZA E REGALARTI... VLAHOVIC Uno scossone obbligatorio tanto nelle gambe quanto nella testa che, nell’arco di quest’annata, la Fiorentina ha dovuto più volte provare sulla propria pelle visto che all’interno di una stagione che ...

La Serie A si è riaperta prepotentemente nell'ultimo turno di campionato, con lache sta facendo fatica a rimanere attaccate al treno di testa in questedue stagioni. In Spagna anche ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo, lesugli infortuni di Zakaria e Chiellini. Come stanno i due bianconeri usciti acciaccati dal match col Verona Giorgio Chiellini e Denis Zakaria sono usciti acciaccati ieri da Juve - ...Vlahovic potrebbe anche raddoppiare già nel primo tempo, ma su cross da sinistra manda a lato (Inter-News) E poi, per sottolineare l'intesa col suo nuovo compagno, esulta anche con la Dybala mask.Uno scossone obbligatorio tanto nelle gambe quanto nella testa che, nell’arco di quest’annata, la Fiorentina ha dovuto più volte provare sulla propria pelle visto che all’interno di una stagione che ...