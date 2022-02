Goggia missione Olimpica | l’azzurra è arrivata a Pechino

(Di lunedì 7 febbraio 2022)Discesa Libera Sofiac’è.concentrata sul suo obiettivo, il tentativo quasi disperato di gareggiare in discesa libera ai Giochi Olimpici invernali. Tentativo disperato dato che nemmeno due settimane fa, era il 23 gennaio è stata protagonista di una brutta caduta in SuperG in coppa del Mondo a Cortina. Diagnosi? Una parziale lesione del legamento del ginocchio sinistro, con infrazione della testa del perone. Leggi anche: Sofia, continua la rincorsa all’Olimpiade: le sue condizioni Il sogno olimpico, come successo l’anno scorso con i Mondiali di Cortina, sembrava ormai compromesso. Lasi è messa subito al lavoro, ha ripreso la riabilitazione e qualche giorno fa è tornata sugli sci. Tutto per esserci nella ...

Advertising

361_magazine : #Sci, #SofiaGoggia è arrivata a #Pechino2022 - infoitsport : Missione Pechino 2022: Sofia Goggia è partita per la Cina - CorradoCarta71 : RT @fanpage: #OlimpiadiInvernali Sofia Goggia ce l'ha fatta! Una notizia splendida - 0x800a : RT @fanpage: #OlimpiadiInvernali Sofia Goggia ce l'ha fatta! Una notizia splendida -

Ultime Notizie dalla rete : Goggia missione

Un'atleta che non si chiami Sofia, molto probabilmente non avrebbe nemmeno tentato di ... eppure per lui, come ha affermato a L'Arena , questa è la "delle missioni". Leggi Anche Pechino ...Mornati: 'Arriva, primo successo vederla in pista' ' Sofiadovrebbe essere qui da noi l'8, ... Lo ha dichiarato il Capoe Segretario Generale del Coni , Carlo Mornati , a Casa Italia a ...Su Instagram la Goggi ha anche salutato il suo cane Belle a cui è molto legata. Un peccato che la missione della Goggia sia diventata a dir poco impossibile: prima della caduta era infatti tra le ...La missione di Sofia Goggia verso l'Olimpiade di Pechino 2022: è ufficialmente scattata. ", dice la sciatrice azzurra in un altro video in cui saluta il suo amato cane, Belle. (Sport Mediaset) La ...