Ginnastica artistica | calendario Serie A 2022 | programma e date di tutte le tappe

Finalmente sta per incominciare la stagione della grande Polvere di Magnesio. La Serie A 2022 di Ginnastica artistica si appresta a tenere a battesimo questa nuova annata agonistica: sarà il massimo campionato italiano a squadre a fare debuttare il nuovo codice dei punteggi e le tante novità che condurranno alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si preannuncia grande spettacolo durante le quattro tappe che ci terranno compagni tra febbraio e maggio. Si inizia sabato 12 febbraio con la prima tappa ad Ancona. Un mese esatto dopo (sabato 12 marzo) ci si trasferirà a Torino per il secondo atto. Bisognerà poi aspettare sabato 23 aprile per gustarsi il terzo appuntamento a Napoli, al termine del quale conosceremo le sei squadre che nel weekend del 21-22 maggio si fronteggeranno sempre al PalaVesuvio di Napoli nella ...

