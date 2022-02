Ghirelli vuole il Var in Serie C |  «Ci stiamo pensando | ma problema di soldi»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 7 febbraio 2022) . Le parole del numero uno della Lega Pro Francescoha parlato a ‘La politica nel pallone’ su Rai Gr Parlamento. Queste le sue parole sul tema del Var inC: «È necessario per evitare errori e per preparare tutti verso lemaggiori, oltre a formare meglio i giovani arbitri. Ci, ma è undi. Se ci sarà per il prossimo campionato? Non lo so, è complicato perché si dovrebbe agire rapidamente. Non è semplice anche in quanto ci vorrebbe una formazione dei direttori di gara». L'articolo proviene da Calcio News 24.