Facebook e Instagram in Europa: cosa c'è di vero e di falso dietro alla ventilata ipotesi di chiusura (Di lunedì 7 febbraio 2022) Meta ha specificato che un quadro normativo sfavorevole sulla protezione dei dati metterebbe a rischio Facebook e Instagram in Europa, ma le cose sono più complicate di così.... Leggi su dday (Di lunedì 7 febbraio 2022) Meta ha specificato che un quadro normativo sfavorevole sulla protezione dei dati metterebbe a rischioin, ma le cose sono più complicate di così....

Advertising

martaottaviani : Consiglio di seguire con attenzione i ricatti di #Zuckemberg all'#Europa. O gli dà il permesso di vendere e usare i… - franzrusso : La puntata di #CTCF con l'intervista di @fabfazio a #PapaFrancesco ha generato sui #socialmedia 672 mila interazion… - vincos : ??'Notizia' sospetta: Meta chiuderà Facebook e Instagram in Europa se non gli si permetterà di processare i dati degli europei su server USA - pazo82 : RT @barbaracarfagna: +++ Zuckerberg vuole chiudere Facebook e Instagram in Europa se Meta non potrà processare i dati degli Europei sui ser… - ttoday_it : ?? NEWS - #Facebook e #Instagram potrebbero non esistere più in Europa Leggi ? -