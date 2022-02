Ducati | presentata la moto per il 2022 Dall’Igna | “L’obiettivo era trovare più cavalli”

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 febbraio 2022) “era sempre quello dipiù, questa resta la nostra principale filosofia, mantenendo la guidabilità delre vecchio, su cui onestamente avevamo già raggiunto un bel livello”. Questo è il giudizio di Luigi, ingegnere delladopo la presentazione ufficiale della nuova Desmosedici. Parole interessanti e concernenti lestrutturate al meglio per Pecco Bagnaia e Jack Miller, due piloti certamente ambiziosi e volenterosi di sorprendere il mondo intero nel corso del prossimo Mondiale diGP. Dell’Igna certo della bontà dei cambiamenti voluti e messi in pratica per la Desmosedici, soddisfatto dopo la vittoria del titolo costruttori:, per il, è conquistare ...