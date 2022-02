Covid, Speranza: “Abbiamo piegato la curva senza misure restrittive invasive grazie alla campagna vaccinale” (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Riusciamo negli ultimi giorni a piegare la curva” dell’epidemia di Covid-19 “senza aver dovuto ricorrere a misure restrittive particolarmente invasive per la vita delle persone”, considerando che invece “grandi Paesi a noi vicini, penso all’Austria, all’Olanda e anche ad alcune regioni della Germania, sono state costrette per piegare la curva ancora a misure abbastanza vicine al vecchio lockdown”. Lo ha sottolineato il ministro della Salute Roberto Speranza, in un videointervento all’Agorà Pd Basilicata sul tema Pnrr e sanità del territorio. “Siamo ancora in una fase di lotta contro il Covid – ha spiegato – anche se nelle ultime settimane finalmente vediamo qualche segnale incoraggiante: negli ultimi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Riusciamo negli ultimi giorni a piegare la” dell’epidemia di-19 “aver dovuto ricorrere aparticolarmenteper la vita delle persone”, considerando che invece “grandi Paesi a noi vicini, penso all’Austria, all’Olanda e anche ad alcune regioni della Germania, sono state costrette per piegare laancora aabbastanza vicine al vecchio lockdown”. Lo ha sottolineato il ministro della Salute Roberto, in un videointervento all’Agorà Pd Basilicata sul tema Pnrr e sanità del territorio. “Siamo ancora in una fase di lotta contro il– ha s– anche se nelle ultime settimane finalmente vediamo qualche segnale incoraggiante: negli ultimi ...

