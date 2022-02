Costa: "Dall'11 febbraio stop alle mascherine all'aperto in zona bianca" (Di lunedì 7 febbraio 2022) 'L'ordinanza sulle mascherine da tenere all'aperto in zona bianca sicuramente non verrà prorogata, quindi Dall'11 di febbraio toglieremo le mascherine all'aperto in zona bianca'. Lo ha annunciato il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 7 febbraio 2022) 'L'ordinanza sulleda tenere all'insicuramente non verrà prorogata, quindi'11 ditoglieremo leall'in'. Lo ha annunciato il ...

