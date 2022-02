Concorso MEF 2022, 296 posti a tempo indeterminato: ultime ore per partecipare (Di lunedì 7 febbraio 2022) **aggiornamento del 07/02/2022: ultime ore per partecipare al Concorso MEF 2022 per l’assunzione di 296 unità di personale non dirigenziale. Il termine ultimo per inviare la propria domanda di partecipazione è fissato alle ore 14 di oggi, lunedì 7 febbraio 2022. Scopri nei prossimi paragrafi come candidarti. *aggiornamento del 18/01/2022: Nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2022 è stato pubblicato l’avviso di modifica del bando del Concorso MEF 2022, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di complessivi 300 posti di personale non dirigenziale di area terza, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell’economia e delle finanze. Si ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 7 febbraio 2022) **aggiornamento del 07/02/ore peralMEFper l’assunzione di 296 unità di personale non dirigenziale. Il termine ultimo per inviare la propria domanda di partecipazione è fissato alle ore 14 di oggi, lunedì 7 febbraio. Scopri nei prossimi paragrafi come candidarti. *aggiornamento del 18/01/: Nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaioè stato pubblicato l’avviso di modifica del bando delMEF, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di complessivi 300di personale non dirigenziale di area terza, a, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell’economia e delle finanze. Si ...

