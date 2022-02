Centro: Brugnaro, 'fughe in avanti di Toti verso Renzi premature, ripartire dal centrodestra' (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb (Adnkronos) - "Ho fondato Coraggio Italia a casa mia con Marco Marin, con Berlusconi avevamo parlato di creare un qualcosa che doveva chiamarsi Altra Italia, comunque un soggetto ancorato al Centrodestra e dunque tutte queste fughe in avanti che vedo fare verso il Centro credo che abbiano bisogno di maggiore ponderazione". Lo dice Luigi Brugnaro al 'Qn'. "Queste fughe in avanti di Giovanni Toti e di Gaetano Quagliariello verso Matteo Renzi mi sembrano un po' premature, non ho apprezzato questo comportamento di alleanze che nascono a cena e poi casomai muoiono nell'arco di un mattino -spiega il sindaco di Venezia-. Io faccio della coerenza un punto ineludibile della mia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb (Adnkronos) - "Ho fondato Coraggio Italia a casa mia con Marco Marin, con Berlusconi avevamo parlato di creare un qualcosa che doveva chiamarsi Altra Italia, comunque un soggetto ancorato aldestra e dunque tutte questeinche vedo fareilcredo che abbiano bisogno di maggiore ponderazione". Lo dice Luigial 'Qn'. "Questeindi Giovannie di Gaetano QuagliarielloMatteomi sembrano un po', non ho apprezzato questo comportamento di alleanze che nascono a cena e poi casomai muoiono nell'arco di un mattino -spiega il sindaco di Venezia-. Io faccio della coerenza un punto ineludibile della mia ...

TV7Benevento : Centro: Brugnaro, 'fughe in avanti di Toti verso Renzi premature, ripartire dal centrodestra' -… - paolopoliti1 : Brugnaro sconfessa il partner Toti 'No al grande centro con Renzi' - rotovisor : #mezzorainpiu Sono ragionevolmente certo che #DiMaio lo ritroveremo insieme a Toti, Renzi, Brugnaro etc. nel nuovo… - gitokko : RT @ClitoRider: Ciao Followi ????????. Oggi ci svegliamo con il Nuovo Centro: Toti, Brugnaro, Cesa, Renzi, Mastella e Lupi. Li ha mandati affa… - AngelaAngelmi : RT @riccardovincen3: Leggo di veri sinistri che criticano la futura alleanza al centro fra Renzi, Toti, Brugnaro e altri. Fanno finta di no… -