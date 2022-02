C’è un legame tra le cose che accadono | dal green pass eterno alle cariche contro gli studenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 febbraio 2022) C’è una qualche connessione tra i più recenti fatti di cronaca, in apparenza lontanissimi tra loro, e il modo con cui ci sono stati raccontati? In ordine sparso: il reply del settennato presidenziale di Sergio Mattarella, le nuove disposizioni in materia di, per cui la copertura immunologica effettiva di 4/5 mesi del vaccino diventa ad aeternitatem nel certificato che viene rilasciato, la fregola da Miracolo Economico imminente della grande stampa e del ministro tascabile Renato Brunetta, il nucleare (ovviamente di ultima generazione: cioè?) accreditatodai signori Ue e – per finire – i pestaggi dimedi che protestavano per il compagno morto, schiacciato da una putrella l’ultimo giorno dello stage scuola-lavoro. Ebbene sì, la liaison c’è; e potremmo indicarla nel termine in apparenza anodino ...