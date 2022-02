Campobasso | Cudini | “Giusto annullare il gol al Palermo ma quello di Bontà era buono”

Advertising

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Mirko, tecnico del, commenta in conferenza stampa il pareggio casalingo ottenuto contro il Palermo. 'C'è grande rammarico, abbiamo giocato con coraggio e volevamo questi tre punti. Peccato ...Il gol non può far altro che galvanizzare ile mettere al Palermo una pressione che con il passare dei minuti cresce esponenzialmente. Nella parte finale del matchperde Merkaj e ...Il tecnico del Campobasso Cudini ha commentato il pareggio per 2-2 contro il Palermo in Serie C, menzionando i gol annullati a Bontà ed Odjer ...Terzo pari nelle ultime quattro uscite per il Campobasso e quarto risultato utile di fila ... In sala stampa arriva la disamina di mister Mirko Cudini: "Il rammarico è grande perché non siamo riusciti ...