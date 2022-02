Billie Eilish ferma un concerto per aiutare un fan in difficoltà (Di lunedì 7 febbraio 2022) "Lo spettacolo deve continuare" è un detto che vale soprattutto per chi lo spettacolo lo fa e non per chi lo guarda come spettatore: o almeno, questa è la convinzione della cantante e compositrice ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) "Lo spettacolo deve continuare" è un detto che vale soprattutto per chi lo spettacolo lo fa e non per chi lo guarda come spettatore: o almeno, questa è la convinzione della cantante e compositrice ...

Ultime Notizie dalla rete : Billie Eilish Billie Eilish ferma un concerto per aiutare un fan in difficoltà ... o almeno, questa è la convinzione della cantante e compositrice Billie Eilish , che ha fermato un proprio concerto perché fosse portato soccorso a un fan che stava avendo problemi respiratori. Un ...

