Betis Siviglia: a un passo il rinnovo di un centrocampista (Di lunedì 7 febbraio 2022) Secondo quanto riferiscono i media spagnoli, il Betis Siviglia è vicino a definire il prolungamento di contratto del centrocampista Guido... Leggi su calciomercato (Di lunedì 7 febbraio 2022) Secondo quanto riferiscono i media spagnoli, ilè vicino a definire il prolungamento di contratto delGuido...

Advertising

TUTTOJUVE_COM : QUI VILLARREAL - Battuto anche il Betis Siviglia, decidono Pau Torres e Capoue - sportli26181512 : #Villarreal, che colpo col #Betis Siviglia: 2-0 per Albiol e compagni: Tre punti pesanti per la squadra di Emery, p… - easy___peasy___ : #GerardMoreno uscito al 35esimo minuto di Betis Siviglia-Villareal per infortunio. #Juventus #ChampionsLeague - santodeltempio : @raffaelecaru Il problema della squadra è davanti dzeko troppo vecchio Sanchez finito lautaro buono per il Betis Si… - Marco09083222 : @filippo1176 @eureka_max @napolista Ma siete così sicuri che l' Inter partecipa alle coppe europee???? 4 anni di vi… -