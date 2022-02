Benzina e diesel continuano a volare | i prezzi salgono ancora

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Non si ferma la corsa deialla pompa dei carburanti. Nel fine settimana il movimento di rialzi per idiha "vissuto" un ulteriore sussulto, mentre il Brent supera i 93 dollari al barile. Secondo i listini...

Elaborazione a cura di 'Quotidiano Energia' . Continuano ad aumentare sulla rete i prezzi praticati diper effetto degli interventi dei giorni scorsi effettuati dalle compagnie, compagnie che oggi lasciano invariati i prezzi raccomandati. Quanto alle quotazioni dei prodotti petroliferi ...Il prezzo medio praticato delself cresce a 1,697 euro/litro (venerdi' 1,689) con le compagnie posizionate tra 1,690 e 1,713 euro/litro (no logo 1,682). Quanto al servito, per lail ...Quotidiano Energia - Continuano ad aumentare sulla rete i prezzi praticati di benzina e diesel per effetto degli interventi dei giorni scorsi effettuati dalle compagnie, compagnie che oggi lasciano ...È nel posto giusto, da Citroën, chiunque sia alla ricerca di auto affascinanti e innovative ma lontane dal mainstream. E la cosa vale anche per le auto ...