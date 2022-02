Anche i Santi hanno i brufoli a Ragusa (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ragusa – Pure i Santi hanno limiti e imperfezioni, perdono la pazienza e come tutti noi sono parte dell’Umanità con difetti e problemi, e proprio come noi hanno a che fare Anche con piccoli fastidi come … i brufoli! Ci sarà da divertirsi nel prossimo spettacolo in scena al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla per la stagione teatrale che prosegue con “Anche i Santi hanno i brufoli”, monologo giullaresco di e con Giovanni Scifoni, accompagnato dagli strumenti di Davide Vaccari e Maurizio Picchiò. Sarà in scena sabato 12 febbraio alle ore 20.30 e domenica 13 febbraio alle ore 18.30. In questo racconto il bravo attore romano fa scendere dall’altare quattro noti Santi e ne illustra la storia ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 7 febbraio 2022)– Pure ilimiti e imperfezioni, perdono la pazienza e come tutti noi sono parte dell’Umanità con difetti e problemi, e proprio come noia che farecon piccoli fastidi come … i! Ci sarà da divertirsi nel prossimo spettacolo in scena al Teatro Donnafugata diIbla per la stagione teatrale che prosegue con “”, monologo giullaresco di e con Giovanni Scifoni, accompagnato dagli strumenti di Davide Vaccari e Maurizio Picchiò. Sarà in scena sabato 12 febbraio alle ore 20.30 e domenica 13 febbraio alle ore 18.30. In questo racconto il bravo attore romano fa scendere dall’altare quattro notie ne illustra la storia ...

quotidianodirg : #Appuntamenti #Donnafugata Anche i Santi hanno i brufoli a Ragusa - Frances53524532 : RT @twittdipopolo: Che gli italiani siano anche santi, poeti e navigatori non v’è alcun dubbio. Come non v’è dubbio che abbiano sempre sapu… - twittdipopolo : Che gli italiani siano anche santi, poeti e navigatori non v’è alcun dubbio. Come non v’è dubbio che abbiano sempre… - palermo24h : “Pure i Santi hanno i brufoli”. Il divertente monologo giullaresco di Giovanni Scifoni in scena sabato e domenica p - ragusaoggi : #ragusa | 'Anche i Santi hanno i brufoli'. Il divertente monologo giullaresco di Giovanni Scifoni in scena sabato e… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Santi 'Anche i Santi hanno i brufoli'. Il divertente monologo giullaresco di Giovanni Scifoni in scena sabato e domenica prossimi al Teatro ... i brufoli! Ci sarà da divertirsi nel prossimo spettacolo in scena al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla per la stagione teatrale che prosegue con "Anche i Santi hanno i brufoli", monologo giullaresco ...

Matera è la città più accogliente del 2022 È stata anche Capitale Europea della Cultura nel 2019. Carlo Levi , nel suo celebre Cristo si è ... Matera ha più di 150 chiese rupestri nei suoi confini: citiamo la Grotta dei 100 Santi, oggi detta ...

“Anche i Santi hanno i brufoli”. Il divertente monologo giullaresco di Giovanni Scifoni in scena sabato e domenica prossimi al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla RagusaOggi i brufoli! Ci sarà da divertirsi nel prossimo spettacolo in scena al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla per la stagione teatrale che prosegue con "hanno i brufoli", monologo giullaresco ...È stataCapitale Europea della Cultura nel 2019. Carlo Levi , nel suo celebre Cristo si è ... Matera ha più di 150 chiese rupestri nei suoi confini: citiamo la Grotta dei 100, oggi detta ...