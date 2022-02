Analisi di Confai Bergamo sulla proposta UE di un ‘Rural Pact’

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 7 febbraio 2022) ‘La definizione di una visione a lungo termine per le aree rurali è imprescindibile in vista di un piano di ripresa del settore primario che possa rivitalizzare il territorio locale in tutte le sue articolazioni, tenendo conto della specificità e dei differenti gradi di sviluppo dei singoli contesti”: così il direttore di, Enzo Cattaneo, ha sintetizzato la posizione dell’associazione provinciale di agromeccanici e agricoltori circa il recente lancio dell’iniziativa Rural Pact da parte della Commissione Europea, che ha invitato a costruire un patto tra autorità pubbliche e portatori d’interesse privati per disegnare il futuro delle aree rurali. L’invito diffuso dalle autorità comunitarie riprende una comunicazione ufficiale del giugno 2021, con la quale la Commissione aveva iniziato a tracciare una serie di direttrici a lungo termine, che ...