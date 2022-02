Agenzia delle Entrate | via ai controlli di conti correnti e carte di credito da marzo 2022

Leggi su open.online

(Di lunedì 7 febbraio 2022) L’potrà monitoraredidegli italiani per la sua caccia agli evasori fiscali. L’incrocio tra banche dati, considerato prioritario per stanare chi froda il fisco, ha avuto l’ok del Garante della Privacy. E adesso AdE e Guardia di Finanza avranno a disposizione un dataset di contribuenti classificati in base al rischio da sottoporre amirati. Il decreto del ministero dell’Economia che chiuderà il cerchio è previsto per la fine del prossimo. E insieme aumenteranno le lettere di compliance che l’invia ai contribuenti invitandoli a mettersi in regola con le tasse. Come funzionerà l’incrociobanche dati? A spiegarlo oggi è Il ...