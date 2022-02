Venezia-Napoli 0-2: Vittoria di “cazzima” degli azzurri (Di domenica 6 febbraio 2022) Venezia-Napoli 0-2, gli azzurri passano con le reti di Victor Osimhen e Andrea Petagna. Sabato lo scontro diretto con l’Inter. Il Napoli batte il Venezia per 2-0. Continua la marcia degli azzurri grazie ad una rete di testa di Osimhen, arrotondata da Petagna al termine di un recupero extralarge per uno scontro tra Mariani e Ebuehi – il terzino poi si farà espellere a tempo scaduto per un fallo su Mertens. Gli arancioneroverdi, alla 10a partita senza successi, finiscono in zona retrocessione. Il Napoli si porta a -1 dall’Inter prima dello scontro diretto di sabato prossimo. IL RITORNO DI OSIMHEN Victor Osimhen torna a essere l’uomo dei sogni del Napoli. Alla prima da titolare dopo l’infortunio, il nigeriano decide l’importante sfida ... Leggi su napolipiu (Di domenica 6 febbraio 2022)0-2, glipassano con le reti di Victor Osimhen e Andrea Petagna. Sabato lo scontro diretto con l’Inter. Ilbatte ilper 2-0. Continua la marciagrazie ad una rete di testa di Osimhen, arrotondata da Petagna al termine di un recupero extralarge per uno scontro tra Mariani e Ebuehi – il terzino poi si farà espellere a tempo scaduto per un fallo su Mertens. Gli arancioneroverdi, alla 10a partita senza successi, finiscono in zona retrocessione. Ilsi porta a -1 dall’Inter prima dello scontro diretto di sabato prossimo. IL RITORNO DI OSIMHEN Victor Osimhen torna a essere l’uomo dei sogni del. Alla prima da titolare dopo l’infortunio, il nigeriano decide l’importante sfida ...

