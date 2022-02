Ucraina, il consigliere per la sicurezza di Biden: 'La Russia può iniziare l'invasione in qualsiasi momento' (Di domenica 6 febbraio 2022) Ucraina e Russia ? Le possibilità di guerra sono evidenti anche se Mosca continua a parlare di isteria dell'Occidente. Le forze militari russe possono invadere l' Ucraina 'in qualsiasi momento'. E' ... Leggi su globalist (Di domenica 6 febbraio 2022)? Le possibilità di guerra sono evidenti anche se Mosca continua a parlare di isteria dell'Occidente. Le forze militari russe possono invadere l''in'. E' ...

